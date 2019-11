Manifestantes bloqueiam vias para duas pontes estratégicas do sul do Iraque

Manifestantes antigovernamentais no sul do Iraque fecharam nesta quarta-feira as estradas que levam a dois grandes portos e a um importante campo petrolífero, informou uma autoridade portuária, o que causou uma breve interrupção da atividade.

Um correspondente da AFP na província petrolífera de Basora viu manifestantes bloquearem as vias de acesso aos portos de Khor al Zubair e Um Kasar, así como o campo petrolífero de Rumailah.

Uma autoridade portuária informou depois que a estrada de Khor Al Zubair estava aberta, mas que a de Um Kasar continuava bloqueada.

Khor al Zubair é usado para exportações de petróleo bruto e para importar hidrocarbonetos. Um Qasr é o principal ponto de entrada para o Iraque de importações de alimentos e medicamentos.

Nas últimas semanas, os manifestantes bloquearam de Um Kasar várias vezes, o que afetou as operações de descarga dos navios.

Os bloqueios também impactaram no traslado de petróleo de Qayyarah, no norte do Iraque, para Khor al Zubair.

O Iraque vive desde 1º de outubro seu movimento de protesto mais importante em décadas. A violência matou mais de 330 pessoas, a maioria manifestantes.

O governo alertou que as forças de segurança "não permitirão que os manifestantes se aproximem das principais infraestruturas.

Na praça Tahrir, em Bagdá, o epicentro do movimento de protesto, milhares de pessoas se reuniram para expressar sua frustração com as medidas propostas pelo governo.

O parlamento se reuniu na noite de terça-feira para discutir uma nova lei eleitoral e mudanças na assistência social, mas as multidões - principalmente estudantes - continuam protestando e foram maiores nesta quarta-feira.