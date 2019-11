Continuamos a falar com a China e ela quer fazer um acordo, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que continua a haver diálogo com a China sobre um acordo comercial bilateral. Segundo ele, o governo de Pequim está interessado em fazer um acordo, mas Trump não deu detalhes sobre o atual estágio das conversas, mas não se comprometeu sobre um eventual pacto.



O presidente ainda voltou a negar que tivesse pressionado o governo da Ucrânia a perseguir Joe Biden, ex-vice-presidente americano e pré-candidato democrata à presidência em 2020. "Não queria nenhum toma lá da cá", disse. Na Câmara dos Representantes, o embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, disse que pressionou a Ucrânia "sob orientação expressa" do presidente. Trump disse que não falou muito com Sondland, mas que "ele parece um cara legal".