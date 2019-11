Castores, aliados contra as inundações na Grã-Bretanha

Castores serão reintroduzidos em duas áreas do Reino Unido, tendo em vista suas qualidades excepcionais como construtores de represas, para conter inundações.

A National Trust Association, responsável pela proteção do patrimônio histórico e natural do Reino Unido, anunciou nesta quarta-feira o projeto de libertação de castores da Eurásia em duas regiões do sul da Inglaterra no próximo ano.

"As barragens construídas pelos castores permitem que a água seja represada durante os períodos secos, ajudam a reduzir inundações repentinas e melhoram a qualidade da água retendo lodo", explicou Ben Eardley, chefe do projeto em um dos dois locais.

Esses roedores desapareceram dos rios britânicos no século XVI, caçados por sua pele, carne e glândulas que produzem uma secreção odorosa usada para produzir aromas alimentares.

O castor cria um habitat seco para uma ampla gama de espécies e sua reintrodução poderia "contribuir para tornar nossas paisagens mais resistentes às mudanças climáticas e ao clima extremo que isso implica", acrescentou Eardley, que supervisionará a reintrodução de um casal de castores em Holnicote, perto do Parque Nacional Exmoor, no sudeste da Inglaterra.

Outro casal será libertado nos arredores do Parque Nacional de South Down, perto da costa sul.

Serão reintroduzidos em áreas florestais, onde especialistas irão monitorar as mudanças ambientais resultantes de sua presença.

O National Trust planeja restaurar 25.000 hectares de áreas ricas em habitats da vida selvagem antes de 2025, em um contexto de diminuição do número de espécies desde 1970.