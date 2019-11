Rainha Elizabeth e príncipe Philip completam 72 anos de casados

A rainha Elizabeth e o duque de Edimburgo estão juntos há 72 anos e provam que o amor resiste ao tempo. Nesta quarta-feira, 20, o casal comemora o aniversário de casamento, que aconteceu em 1947.



A então princesa Elizabeth e Philip de Mountbatten se casaram seis anos antes dela ser coroada rainha da Inglaterra com apenas 27 anos.



A cerimônia aconteceu diante de dois mil convidados na Abadia de Westminster, o templo anglicano.



O perfil oficial do Palácio de Kensington prestou uma homenagem ao casamento mais longo da história da coroa britânica. "Desejando para Sua Majestade, a Rainha e Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, um feliz 72º aniversário de casamento!", diz a legenda da foto em que o casal aparece.



Em 2015, Elizabeth superou a tataravó dela, a rainha Vitória (1819-1901), como a monarca com mais anos no trono da história britânica.



Com 72 anos de casados, Elizabeth e Philip são pais do príncipe Charles, outros três filhos e oito netos. Os internautas repercutiram o aniversário de casamento nesta quarta-feira.