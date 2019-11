Lieberman se recusa a apoiar Netanyahu ou Gantz como premiê israelense

À frente de um partido não-alinhado, cujo apoio pode ser essencial para formar uma coalizão em Israel, Avigdor Lieberman disse nesta quarta-feira (20) que não apoia Benjamin Netanyahu,' ou seu rival Benny Gantz, para formar um governo.

"No estado atual, estamos a caminho de novas eleições", afirmou Lieberman, chefe da formação nacionalista laica Israel Beiteinu, em entrevista coletiva em Jerusalém.

Benny Gantz tem agora apenas algumas horas para formar um governo.

As eleições legislativas de setembro não definiram um vencedor claro entre Netanyahu e Gantz, que não obtiveram o apoio necessário com seus respectivos aliados para reivindicar uma maioria parlamentar.

Inicialmente, o presidente Reuven Rivlin escolheu Benjamin Netanyahu, que está no poder desde 2009, para formar um governo. Mas Netanyahu, no comando de um bloco de direita e religioso com um total de 54 deputados, não conseguiu obter votos suficientes para alcançar os 61 assentos, o limiar da maioria no Parlamento.

O presidente se voltou então para Benny Gantz, diante de uma missão que muitos consideram impossível, para evitar uma terceira eleição em menos de um ano.

Gantz tem até as 23h59 (18h59 de Brasília) desta quarta-feira para conseguir formar um governo de coalizão.

Uma das opções de Gantz era obter o apoio do partido de Avigdor Lieberman para formar uma coalizão minoritária de centro-esquerda apoiada pelos partidos árabes.

Lieberman recusa, porém, a participar de um governo minoritário. Ele também culpou Benjamin Netanyahu por não abandonar seus aliados dos partidos judeus ultraortodoxos para formar uma coalizão.

"Eu me recuso a apoiar um governo minoritário (Gantz é apoiado por partidos árabes), ou restrito (Netanyahu e seu bloco religioso e de direita)", disse Lieberman.

"Fiz tudo o que estava ao meu alcance para conseguir um governo de unidade (...) Se formos arrastados para eleições, será por falta de liderança", afirmou.