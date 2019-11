Principal opositor tailandês é destituído do cargo de deputado

O bilionário Thanathorn Juangroongruangkit, um dos principais opositores ao governo tailandês, foi destituído nesta quarta-feira de seu mandato como deputado, acusado de violar a legislação eleitoral durante as legislativas de março.

"Seu mandato acabou", disse Worawit Kangsasitiam, juiz do tribunal constitucional. Se for considerado culpado, o empresário poderá ser expulso da vida política e condenado a uma sentença máxima de 10 anos de prisão.

Seu partido Future Forward se tornou a terceira força política no país após as controversas legislativas de março, vencidas pelo general Prayut Chan O Cha, no poder desde o golpe de Estado de 2014 e agora à frente de um governo civil.

Desde então, Thanathorn Juangroongruangkit, de 40 anos, não parou de atacar o Exército, que ainda é muito poderoso na Tailândia. Em particular, defende uma redução dos gastos militares e o fim do recrutamento obrigatório.

O tribunal constitucional, próximo ao poder, já silenciou vozes opositoras pouco antes das eleições de março, ao declarar a dissolução do movimento Thai Raksa Chart, ligado ao ex-primeiro-ministro exilado Thaksin Shinawatra.