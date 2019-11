Explosões atingem aeroporto de Damasco

A agência estatal síria Sana informou ontem que explosões foram ouvidas nas proximidades do Aeroporto Internacional de Damasco.



O governo sírio não deu mais detalhes. Mas, momentos antes, o Exército de Israel havia anunciado a interceptação de quatro foguetes lançados do território sírio em direção às Colinas do Golã, área controlada por Israel, que pertencia à Síria. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.