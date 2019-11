Justiça mantém prisão perpétua de Battisti

A Suprema Corte de Cassação da Itália negou ontem a possibilidade de comutação de pena de Cesare Battisti. Sua defesa pedia a alteração de pena perpétua para 30 anos de prisão. O tribunal declarou "inadmissível" o recurso.



Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália por quatro assassinatos cometidos na década de 70, quando era militante do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC).



Ele passou quatro décadas foragido e foi extraditado, em janeiro, da Bolívia para a Itália. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.