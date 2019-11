Comunicado do Business Wire :Beacon Platform, Inc.

A Beacon Platform, Inc. anunciou hoje que a Shell New Energies ("Shell") implantou a Beacon para desenvolver aplicativos da web de ordenamento completo utilizando a plataforma de desenvolvedor baseada em nuvem da Beacon e a tecnologia proprietária de gráficos de dependência.

A Beacon capacitará desenvolvedores e cientistas de dados da Shell a agilizar o desenvolvimento, teste e implantação de aplicativos inovadores baseados na web para produção a usuários e clientes comerciais, de modo seguro e em escala. Os recursos avançados da plataforma Beacon ajudarão a Shell a criar e implantar rapidamente soluções inovadoras de energia.

A Beacon Platform foi projetada para facilitar aos desenvolvedores a escrita, o compartilhamento e a liberação de código, acessar dados que precisam, criar aplicativos baseados na web e executar as análises que impulsionam os negócios. A arquitetura aberta e a abordagem de código-fonte transparente permitem a experimentação e a cooperação em uma escala que não é possível em uma solução tradicional de caixa preta. Diferentemente das soluções de caixa preta, a Beacon possui um modelo de código-fonte transparente, que oferece controle total sobre todo o Ciclo de Vida de Desenvolvimento do Software e um ambiente de produção no qual os usuários finais executam aplicativos. Ter acesso total ao código e à plataforma subjacente significa que os clientes podem adquirir a funcionalidade da Beacon pronta para uso e criar suas próprias extensões internas.

Kirat Singh, Diretor Executivo da Beacon, comentou: "Estamos entusiasmados em ajudar a impulsionar os negócios da Shell New Energies. É ótimo ver a Beacon crescendo nos mercados de commodities e estamos muito satisfeitos que nossa nuvem, dados, análises e ordenamento de aplicativos integrados permitam à Shell New Energies criar aplicativos inovadores a seus negócios e clientes. Esperamos aprofundar nossas parcerias e continuar agregando valor aos nossos clientes."

Sobre a Beacon Platform, Inc.

A Beacon está revolucionando o setor de serviços financeiros, capacitando equipes quantitativas de desenvolvedores e usuários comerciais. A Beacon foi fundada pela equipe de tecnólogos de alto nível que trabalhou com SecDB no Goldman Sachs e criou Athena no JP Morgan e Quartz no Bank of America Merrill Lynch. Os clientes têm benefícios da plataforma de última geração da Beacon para análises, negócios, gerenciamento de riscos e muito mais em escala corporativa.

A Beacon é uma plataforma exclusiva baseada em nuvem e projetada para capacitar desenvolvedores, quants, cientistas de dados e usuários comerciais a escalar a tecnologia e alcançar seus objetivos de negócios. A Beacon é o único fornecedor no mercado que oferece aos clientes o código-fonte subjacente, uma plataforma de desenvolvedor e serviços de infraestrutura para que os clientes possam possuir toda o ordenamento de tecnologia.

