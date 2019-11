'Masculinidade tóxica' reduz expectativa de vida de homens na América, diz OPS

Presidente do Chile reconhece abusos cometidos por polícia local em protestos

Presidente do Chile reconhece abusos cometidos por polícia local em protestos

Crianças transgênero se sentem tão meninas ou meninos quanto as cisgênero

Crianças transgênero se sentem tão meninas ou meninos quanto as cisgênero

Polícia busca autores da chacina na Califórnia e investiga ligação com gangues

Polícia busca autores da chacina na Califórnia e investiga ligação com gangues

UE fecha acordo de orçamento para 2020 com aumento de recursos para o clima

UE fecha acordo de orçamento para 2020 com aumento de recursos para o clima

EUA apronta regulamento de acordo migratório com El Salvador, Guatemala e Honduras

EUA apronta regulamento de acordo migratório com El Salvador, Guatemala e Honduras