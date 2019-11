Economia chilena cresce 3,3% no terceiro trimestre

A economia chilena cresceu 3,3% no terceiro trimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionada por serviços e, em menor grau, pelo progresso da mineração e indústria, informou o Banco Central nesta segunda-feira.

Os dados do trimestre de julho a setembro são anteriores ao início da crise social desencadeada no Chile em 18 de outubro, a mais forte desde o final da ditadura (1990).

As autoridades preveem que a parada do comércio e a destruição causada pelas violentas manifestações desaceleram o crescimento e o ano termine com uma expansão próxima de 2%.

Em relação ao mês anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) foi de 0,7%.

Após passar por revisões, o BC fixou a expansão econômica do primeiro trimestre em 1,5% e manteve a evolução do período de abril a junho em 1,9%.