Trump diz que vai considerar testemunhar em audiências sobre impeachment

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que vai considerar "fortemente" a possibilidade de testemunhar durante as audiências sobre seu possível impeachment, mesmo que não tenha feito "nada de errado".



A declaração, feita no Twitter, veio um dia após a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, sugerir a Trump que preste um depoimento na Casa, em entrevista à emissora CBS.



No tuíte, Trump voltou a classificar as audiências como "caça às bruxas".