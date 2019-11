Cerca de 250 mil manifestantes pedem renúncia de primeiro-ministro em Praga

Cerca de 250 mil tchecos, segundo dados oficiais, se manifestaram neste sábado (16) em Praga para exigir a renúncia do milionário primeiro-ministro Andrej Babis, acusado de corrupção, na véspera do 30º aniversário da Revolução de Veludo, que derrubou o comunismo na antiga Tchecoslováquia.

Os manifestantes levavam bandeiras e cartazes pedindo para Babis renunciar.

O ministro do Interior, Jan Hamacek, citado pela agência CTK, informou que eram cerca de 250 mil pessoas reunidas no parque Letna, no centro de Praga.

A manifestação ocorreu na véspera do 30º aniversário da Revolução de Veludo - quando protestos inéditos e uma greve geral deram fim a quatro décadas de totalitarismo imposto pela antiga União Soviética sobre a então Tchecoslováquia.

Antigo comunista, o populista Babis enfrenta uma série de acusações de corrupção e uma investigação da Comissão Europeia sobre um possível conflito de interesses em torno de sua holding Agrofert, que reúne diversas atividades nas suas vastas explorações agrícolas, na imprensa e no setor químico.

O presidente nega as acusações, e seu partido segue à frente nas pesquisas, com apoio de cerca de 30% da população.