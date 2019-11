Reino Unido: Partido Trabalhista se reúne para discutir plataforma eleitoral

Os líderes do Partido Trabalhista se reúnem neste sábado para definir os detalhes de sua plataforma para a eleição do Reino Unido marcada para dezembro, em meio a tensões sobre imigração, que tem sido central no debate sobre a retirada do país da União Europeia, o Brexit.



O líder do partido, Jeremy Corbyn se recusou, a responder a perguntas sobre o assunto ao chegar à reunião no centro de Londres, dizendo apenas que a declaração final da política seria "transformadora para a vida das pessoas em todo o país".



Em setembro, alguns líderes demonstraram apoio a uma política radical de expandir os direitos das pessoas a viver e trabalhar no Reino Unido, incluindo a concessão de direito a voto a todos os residentes. Mas alguns membros do Partido Trabalhista sugerem que colocar esse item no manifesto eleitoral seria politicamente prejudicial, pois a questão migratória levou muitos britânicos a votarem pelo Brexit. Fonte: Associated Press.