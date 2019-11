França: Polícia usa gás para conter protestos de coletes amarelos

A polícia de Paris disparou gás lacrimogêneo neste sábado para conter manifestantes de coletes amarelos que tentam reviver seu movimento, no primeiro aniversário do levante contra o presidente da França, Emmanuel Macron, e suas políticas tidas como favoráveis à fatia mais rica da população.



A polícia deteve 24 pessoas na capital francesa pela manhã. Oficiais desalojaram manifestantes que tentavam bloquear o desvio de Paris e usaram gás lacrimogêneo contra grupos reunidos perto de Porte de Champerret, no noroeste, e da Place d'Italie, no sudeste da cidade.



Os repórteres da Associated Press que cobriam as manifestações não viram nenhuma violência ou outra ação dos manifestantes para provocar a polícia.



Os protestos acontecem em diversas partes da França, principalmente nas rotatórias onde o movimento popular se estabeleceu em novembro de 2018 em protesto contra os planos do governo de aumentar os impostos sobre combustíveis. Fonte: Associated Press.