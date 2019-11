Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. apresentou hoje o Alpha Prime?, o sensor lidar de última geração que utiliza a tecnologia patenteada de visão surround da Velodyne para fornecer as especificações de alto desempenho combinadas para o setor de mobilidade autônoma em um sensor. O sensor é uma solução incomparável em percepção, campo de visão e alcance para mercados autônomos, incluindo transporte rodoviário, de caminhões e robótica. Oferecendo um novo nível de eficiência de energia, o Alpha Prime já está disponível para pedidos e entrega.

Velodyne Alpha Prime? is an unmatched solution in perception, field-of-view and range for autonomous markets including transportation, trucking and robotics. (Photo: Velodyne Lidar)

A combinação exclusiva do Alpha Prime de inovações revolucionárias permite que os veículos naveguem em ambientes desconhecidos e dinâmicos. Seus melhores recursos da categoria ajudam a melhorar a segurança do veículo e permitem um mapeamento mais preciso. São eles:

-- Campo de visão superior: Percepção de visão surround de 360 graus e um campo de visão vertical de 40 graus.

-- Excelente desempenho em uma ampla variedade de condições de iluminação, incluindo retrorrefletores e atenuação da luz solar.

-- Detecção excepcional de objetos escuros ou de baixa refletância a longas distâncias, como pneus, veículos escuros, pavimento de baixa refletividade e pedestres com baixa visibilidade.

-- Percepção avançada de obstáculos negativos, como buracos e rachaduras na estrada.

-- A resolução mais alta, juntamente com a refletividade robusta, retorna de mais de 4,8 milhões de pontos por segundo, simplificando a detecção e o rastreamento de veículos, pedestres e outras obstruções.

-- A alta resolução e a calibração a laser permitem que o sensor localize facilmente veículos, em ambientes externos ou internos, sem GPS, para posicionamento preciso.

-- Eficiência aprimorada para maior tempo de operação do veículo em amplas variedades de temperaturas e ambientes sem a necessidade de resfriamento ativo.

-- Atenuação avançada de interferência sensor a sensor.

-- Opções de produção em massa automotiva de várias fontes para programas qualificados.

"A Voyage desenvolveu e implantou carros autônomos super carregados pela tecnologia lidar da Velodyne nos últimos três anos", disse Oliver Cameron, cofundador e diretor executivo da Voyage. "Nossa equipe está fascinada com os avanços no Alpha Prime e está sempre impressionada com a série de inovações da Velodyne."

"O Alpha Prime é um passo significativo para permitir o avanço dos setores de veículos e robôs autônomos", disse Anand Gopalan, diretor de tecnologia da Velodyne Lidar. "Com sua variedade de recursos de excelência, o Alpha Prime é um avanço significativo no desempenho de sensores para condições do mundo real. Aqui na Velodyne, nos orgulhamos de ouvir nossos clientes e fornecer produtos inovadores e de alto desempenho. Acreditamos que a versatilidade e a agilidade da Velodyne ampliam nosso status de liderança nos negócios de lidar para capacitar soluções autônomas em escala global."

A Velodyne oferece suporte técnico de primeira categoria para o sensor na América do Norte, Europa e Ásia.

Para ver todas as especificações do produto, acesse: https://velodynelidar.com/vls-128.html.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, diretor executivo e fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

