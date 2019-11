Produção industrial dos EUA cai em outubro, afetada por greve da GM

A greve histórica de funcionários da General Motors (GM) nos Estados Unidos desacelerou a indústria do país em outubro, causando a maior queda no índice de produção em um ano e meio, informou nesta sexta-feira o Federal Reserve (Fed).

Mesmo sem levar em conta a greve, o recuo do setor industrial americano persistiu, com os fabricantes de eletrodomésticos e bens duráveis ainda sentindo os efeitos da guerra comercial empreendida pelo presidente Donald Trump com a China.

O Índice de Produção Industrial do Fed caiu 0,8% em outubro, o dobro do esperado pelos economistas, em grande parte devido a uma queda de 7,1% na fabricação de automóveis pela greve.

A redução da produção foi a mais alta desde maio de 2018. Os níveis de julho, agosto e setembro foram revisados em leve alta, mas continuaram no vermelho.