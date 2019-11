Morales responderá à Justiça se voltar à Bolívia, diz presidente interina

A autoproclamada presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, afirmou há pouco que o ex-presidente Evo Morales pode voltar ao país de seu exílio no México, mas teria de "responder à Justiça por fraude eleitoral". Em entrevista a veículos internacionais, Jeanine disse que Morales "sabe que tem contas pendentes com a Justiça".



Ontem, Morales havia dito à Associated Press que continua como presidente legítimo do país, já que o Congresso boliviano não aceitou oficialmente sua carta de renúncia, entregue no domingo. Ele classifica como um "golpe de Estado" a ação de oficiais das Forças Armadas que o pressionaram para que renunciasse. Jeanine Áñez, por outro lado, diz que o ex-presidente "deixou o país por conta própria. Ninguém o expulsou".