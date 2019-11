Nevadas deixam 300.000 casas sem luz na França

As fortes nevadas registradas desde quinta-feira (14) deixaram cerca de 300.000 casas sem energia elétrica nesta sexta de manhã, nas regiões centro e sudeste da França - disse à televisão francesa um porta-voz da rede de distribuição elétrica Enedis.

A neve também causou a morte de uma pessoa no departamento de Isère (sudeste) e bloqueou, parcialmente, o tráfego ferroviário em Grenoble, capital do departamento.

"Temos 300.000 lares privados de eletricidade. Tem muita neve. As condições à noite eram difíceis, e é complicado dizer neste momento quando o serviço será restabelecido", declarou o diretor de Comunicação da concessionária de distribuição de energia, Robin Devogelaere.

Na quinta, pouco antes da meia-noite, a Enedis já registrava em torno de 200.000 casas sem luz nestes departamentos e anunciava "dificuldades para ter acesso às instalações, em consequência da neve".

As nevadas alcançaram 15 centímetros no aeródromo de Lyon Saint-Exupéry e em Saint-Etienne, e 30 cm no maciço de Vercors.