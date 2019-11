Suspeito de ataque a tiros em escola na Califórnia é detido; uma estudante morreu

Uma estudante morreu e três ficaram feridos após um ataque a tiros em um colégio na Califórnia nesta quinta-feira, 14. O ataque ocorreu na escola Saugus, em Santa Clarita, a 48 quilômetros de Los Angeles.



O suspeito pelo ataque foi detido e estaria sendo atendido em um hospital da região. Segundo a CNN, citando fontes policiais, o homem morreu, mas isso não foi confirmado oficialmente.



O porta-voz da polícia Bob Boese afirmou que ao menos uma arma usada na ação foi recuperada. Um homem asiático usando roupas escuras foi descrito como o suspeito.



A informação sobre a morte da estudante foi confirmada pelo hospital Henry Mayo, onde ela foi atendida. Dois estudantes estão em estado grave e um está estável, acrescentou o hospital.



Ainda não está claro se as vítimas foram feridas por arma de fogo ou alguma arma branca, explicou o porta-voz dos bombeiros Christopher Thomas. A motivação do crime também não está esclarecida.



O colégio Saugus e outros da região foram fechados por medida de segurança. Um vídeo aéreo da afiliada da NBC mostrou estudantes com as mãos levantadas sendo escoltados por policiais do prédio e levados para uma igreja próxima, enquanto outros estavam do lado de fora do perímetro, usando seus telefones celulares.



Nos últimos anos, os Estados Unidos foram palco de inúmeros tiroteios em instituições educacionais que abalaram a opinião pública e reavivaram o debate sobre posse de armas de fogo no país. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS