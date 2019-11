Smog em Délhi atinge nível de emergência durante visita do príncipe Charles

A poluição do ar da capital da Índia atingiu novamente níveis de "emergência" nesta quarta-feira (13), coincidindo com a visita do príncipe britânico Charles.

Nova Délhi se viu asfixiada durante semanas, já que a poluição industrial e do tráfego, combinada com a fumaça da queima de resíduos dos cultivos, lançam uma camada de smog sobre a metrópole.

Enquanto o governo indiano enfrenta novas críticas sobre as medidas adotadas para combater a poluição, o príncipe Charles visitou o departamento de meteorologia durante sua viagem de dois dias ao país.

O herdeiro do trono, que se pronuncia com frequência sobre temas ambientais, foi informado sobre a crise pela ativista Sunita Narain.

Narain, que em um comentário na semana passada afirmou que "a cada respiração nos envenenamos", não revelou detalhes de suas conversas com o príncipe britânico.

A ativista pediu decisões mais rápidas para que a Índia se afaste do carvão e de outros "combustíveis sujos" como fontes de energia. Segundo ela, as autoridades estão fazendo "pouco demais e tarde demais".

Uma pesquisa publicada neste ano afirma que a neblina tóxica no norte do país diminui a vida de cerca de um milhão de pessoas por ano.

O governo do estado de Délhi tomou medidas e, por enquanto, as construções estão paradas. Também limitou a circulação nas estradas segundo um esquema de rodízio.

As restrições de circulação deveriam terminar na sexta-feira, mas o ministro principal de Délhi, Arvind Kejriwal, disse que poderiam ser prolongadas caso seja necessário.