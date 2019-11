Partidários de Guaidó ocupam embaixada da Venezuela em Brasília

Partidários do líder da oposição venezuelana Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino por cerca de cinquenta países, entraram nesta quarta-feira na embaixada de Caracas em Brasília com a cumplicidade de funcionários do local e o ocupam parcialmente, informaram fontes diplomáticas e policiais.

Os partidários de Guaidó afirmam que a entrada foi dada graças ao apoio de funcionários da sede diplomática, enquanto o governo do presidente bolivariano Nicolás Maduro descreveu o ato como "invasão".

"Denunciamos que as instalações de nossa embaixada em Brasília foram invadidas pela força ao amanhecer. Responsabilizamos o governo brasileiro pela segurança de nosso pessoal e instalações", tuitou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza.

"Os dois grupos estão lá dentro, tentando encontrar uma solução pacífica", disse o tenente Zé Fonseca à entrada da sede diplomática, da Polícia Militar (PM).

O incidente ocorre no momento em que Brasília é sede da cúpula do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), profundamente dividido em torno da questão venezuelana: Moscou e Pequim são os principais aliados de Maduro, enquanto Brasília apóia Guaido.

A embaixadora de Guaidó, María Teresa Belandria, disse em comunicado que "um grupo de funcionários da embaixada da Venezuela no Brasil entrou em contato conosco para nos informar que reconhecem o presidente Juan Guaidó. Eles começaram a abrir as portas e entregar voluntariamente a sede representação diplomática legitimamente credenciada no Brasil".

O encarregado de negócios da embaixada, Freddy Mergote, convocou a solidariedade dos "movimentos sociais e partidos políticos" brasileiros para que rejeitem a entrada dos pró-Guaidó.