Comunicado do Business Wire :True Religion Apparel, Inc.

A True Religion Apparel, Inc. anunciou que o conselho de administração nomeou Michael Buckley como seu novo CEO, com efetivação imediata. Anteriormente, Buckley foi presidente da True Religion Apparel de 2006 a 2010. Ele será responsável por desenvolver e implantar a diretriz e visão futuras da True Religion. Buckley estará subordinado ao conselho de administração da empresa.

Michael Buckley é líder executivo de produtos de consumo e varejo com mais de 30 anos de experiência bem-sucedida no setor, nacional e internacionalmente, no desenvolvimento de marcas e agregação de valor. Mais recentemente, ele foi CEO da Differential Brands Group (renomeada Centric Brands com a aquisição da Global Brands Group), uma empresa de capital aberto na NASDAQ. A Differential era proprietária das marcas Hudson Jeans, Robert Graham e Swims. Antes da Differential, entre 2011 e 2016, ele foi CEO da Robert Graham Designs, até a sua venda para a Differential Brands Group por US$ 180 milhões. Antes da Robert Graham, entre 2006 e 2010, como presidente da True Religion Apparel, as vendas cresceram de US$ 100 milhões para mais de US$ 300 milhões, o EBITDA cresceu de US$ 30 milhões para mais de US$ 90 milhões, e o valor de mercado na NASDAQ triplicou para US$ 850 milhões. A plataforma de varejo expandiu de 1 para 100 lojas, a empresa ampliou a sua linha de produtos, que passou a incluir camisetas, camisas, blusas de tricô, vestuário para atividades ao ar livre e diversas licenças, entre elas, para calçados, fragrâncias, óculos, moda praia e acessórios. Em 2008 e 2009, a True Religion ficou em primeiro lugar como a empresa mais lucrativa entre todas as empresas de vestuário com capital aberto nos EUA, avaliada pela margem de lucro depois dos impostos.

Gene Davis, presidente do conselho declarou: "Estamos extremamente animados e orgulhosos de receber Michael Buckley de volta à True Religion Apparel. Ele traz anos de experiência na arena de roupas esportivas e jeans masculinos e femininos, inclusive na sua função anterior de presidente da True Religion. Michael teve muitas realizações no setor de vestuário nos mais de 30 anos passados e traz um conjunto de habilidades abrangente e altamente relevante à equipe de liderança da True Religion. Agradecemos à Farla Efros por atuar como CEO temporária na True Religion nos últimos seis meses. Estamos felizes que ela e a equipe da HRC Advisory continuarão a colaborar com a True Religion nos próximos meses."

Ao comentar sobre a sua nomeação, Buckley acrescentou: "Estou muito feliz em voltar à True Religion e estar na direção da empresa como seu novo CEO neste excelente momento da evolução da marca. Estou ansioso para trabalhar com o conselho de administração, com Farla Efros e a HRC Advisory e com toda a equipe da True Religion."

Em 2002, a True Religion ganhou destaque na cena de denim de Los Angeles com o bem-sucedido lançamento da clássica calça jeans de cinco bolsos. Com seu processo de costura com cinco agulhas e dois pontos por polegada, o ponto de costura True Religion Super T foi reconhecido instantaneamente por seu estilo que o diferenciava de qualquer outra marca de denim do mundo. A True Religion se comunica com a singularidade que há em cada um de nós. A marca é usada por atletas, músicos e artistas do mundo inteiro para expressarem seu estilo individual. Oferecendo uma variedade exclusiva de estilos icônicos, a True Religion Brand Jeans se dedica à produção de brim premium de alta qualidade e roupa esportiva para homens, mulheres e crianças.

