Evo Morales chega ao México como asilado político

O chanceler mexicano, Marcelo Ebrard e o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, caminham juntos (foto: PEDRO PARDO/AFP)

chegou nesta terça-feira (12) ao aeroporto da, após aceitar a oferta de asilo político feita pelo presidente mexicano,depois de sua renúncia.

Morales chegou em um avião da, que o levou da, em um trajeto pontuado por mudanças de última hora por parte de vários governos, que afetaram o plano de voo inicialmente previsto.

"Irmãs e irmãos, parto para o México agradecido pelo apoio do governo deste povo irmão que nos deu asilo para cuidar de nossas vidas. Dói sair do país por razões políticas, mas sempre estarei pendente. Em breve, voltarei com mais força e energia", afirmou Morales, antes de embarcar na aeronave que o leva até o México.

O chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, informou ontem, em um comunicado, que o asilo foi concedido a Evo Morales por razões humanitárias e em virtude da situação de violência que vive a Bolívia, onde sua vida e integridade estariam em risco. "Há alguns instantes recebi um telefonema do presidente Evo Morales, no qual ele aceitou o nosso convite e solicitou formalmente asilo político", afirmou Ebrard.

Ebrard explicou que a vida do ex-presidente boliviano corre perigo e que a Organização das Nações Unidas (ONU) será comunicada para que proporcione a devida proteção internacional.

"A concessão de asilo é um direito soberano do Estado mexicano, de acordo com seus princípios normativos em política externa para a proteção dos direitos humanos, o respeito à autodeterminação dos povos e à resolução pacífica de controvérsias e a não intervenção", diz o comunicado do governo mexicano.