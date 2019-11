Avião de Evo Morales rumo ao México faz escala no Paraguai para abastecer

Evo Morales mostrou como passou a primeira noite em um lugar não revelado após a renúncia

Ministro da Defesa renuncia

da Força Aérea dono qual viaja o ex-presidente bolivianodecolou nesta terça-feira, 12, do aeroporto internacional de, onde chegou de madrugada e permaneceu durante várias horas após sair da, segundo uma fonte oficial.De acordo com alguns veículos locais, aGulfstream G 550 partia rumo ao México, mas teve de parar nopor não ter autorização para sobrevoar o território peruano. Contudo, a Direção Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) ainda não divulgou nenhuma informação oficial a respeito.O portal paraguaio Hoy informou que o avião aterrissou em Assunção por volta da 1h30 para reabastecer após onegar autorização para sobrevoar o território. O veículo destaca que opode ter tomado a mesma decisão.Após várias conversas, o Peru teria cedido seu espaço aéreo e às 4h53, a aeronave partiu rumo ao México, país que ofereceupara Evo. O ex-presidente viaja junto a seu filho e ao ex-vice-presidenteO ministro da Defesa da Bolívia, Javier Eduardo, decidiu renunciar ao cargo. Ele fez o anúncio por meio de uma carta divulgada no Twitter na qual diz que sua vontade "sempre foi preservar a institucionalidade dasa serviço da população" e não contra ela."Jamais emitimos uma ordem para que nossos soldados e marinheiros levantassem uma arma contra seu povo e jamais a faremos", indicou Zavaleta. "O Estado que construímos é uma Bolívia na qual um militar deveria assumir a defesa de suaao lado de seu povo e não contra ele, portanto, a responsabilidade de virar as armas contra o povo será daqueles que tomaram essa decisão.""Senhor Carlos Mesa (ex-presidente e principal rival de Evo nas últimas eleições, senhor Fernando Camacho (líder opositor acusado por Evo de orquestrar umpara tirá-lo do poder), um assunto político não se resolve aumentando o calibre da repressão contra seus compatriotas, as balas não são a resposta e nem a solução", acrescenta o texto.Zavaleta é o 13º ministro a renunciar do antigo gabinete de Evo Morales, que renunciou àno domingo em meio à crise política desencadeada após as eleições de 20 de outubro e pelas quais é acusado de fraude. O resultado - que havia dado a ele mais um mandato - também foi questionado pela(OEA). (Com agências internacionais)