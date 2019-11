PSOE e Podemos chegam a acordo para formar governo na Espanha

O Partido Socialista (PSOE) e o esquerdista Podemos chegaram a um acordo nesta terça-feira, 12, para a formação de um governo de coalizão depois das eleições gerais de domingo, informaram fontes com conhecimento sobre as negociações.



O líder do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o da coligação Unidas Podemos, Pablo Iglesias, devem comparecer em breve ao Congresso para anunciar o acordo e explicar seu conteúdo.



A eleição de domingo - a quarta realizada no país em apenas quatro anos - deixou o Parlamento espanhol ainda mais fragmentado do que na votação de abril.



Dessa forma, a combinação dos 120 assentos obtidos pelo Partido Socialista e dos 35 conquistados pela Unidas Podemos não seria suficiente para garantir por si só uma maioria governista. (Com agências internacionais)