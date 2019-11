Comunicado do Business Wire :P.I. Works

P.I. Works foi recentemente selecionada pela Turkcell para implantar sua solução avançada de geolocalização para transformar a experiência do cliente e aumentar a eficiência de rede. A solução da P.I. Works fornece recursos que ajudarão a Turkcell a visualizar a experiência do cliente com maior precisão e transformar estas ideias em ações centralizadas no cliente. A solução reduz de modo significativo os esforços de testes no campo; levando a uma menor emissão de dióxido de carbono, economizando tempo, energia e custos para a Turkcell.

Com este novo acordo, a ferramenta geolocalização da P.I. Works será implantada para fornecer informação sobre a experiência do cliente, correlacionando dados de várias fontes. Como a solução estará em execução na mesma plataforma com o Centralized SON da P.I. Works, as medições do cliente coletadas pela solução de geolocalização podem ser utilizadas pelo Centralized SON para executar ações de aprimoramento de rede mais direcionadas. Além disto, a solução da P.I. Works será utilizada para visualizar hotspots, permitindo que as operadoras tomem decisões bem informadas sobre o investimento na rede.

O Diretor de IT da Turkcell, Serkan Öztürk, disse: "Na Turkcell, desenvolvemos tecnologias que nos ajudam a fornecer soluções e serviços centralizados no cliente e que auxiliam nossos clientes a fazer mais, sendo que nossa jornada de transformação digital exige esforços contínuos para atingir este objetivo. Nesta jornada, a P.I. Works é uma parceria confiável da Turkcell. Combinar o poder da automação com uma solução aprimorada de geolocalização nos permitirá entender muito melhor o comportamento do cliente. Esta capacidade irá oferecer ações de otimização de rede centralizadas no cliente bem como planejamento de rede mais preciso, a fim de fornecer qualidade de serviço garantida a nossos assinantes. A solução também minimizará os esforços de teste no campo, o que irá melhorar a eficiência operacional e reduzir custos de gestão de rede."

O Diretor Executivo da P.I. Works, Basar Akpinar, disse: "Quando se trata de automação de rede, a P.I. Works oferece uma solução completa às operadoras de telefonia móvel. Ter um portfólio integrado de gestão, otimização e planejamento de rede, alimentado por uma solução de geolocalização, fornece às operadoras uma ampla gama de recursos. Planejamento de rede preciso, otimização centralizada no cliente, minimização dos esforços de teste no campo são alguns dos exemplos a seguir. Gostaríamos de agradecer à Turkcell pela confiança em nossas capacidades e visão tecnológica. Estamos altamente comprometidos em fornecer um portfólio de soluções abrangente a fim de apoiar a jornada de transformação digital da Turkcell."

