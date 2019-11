Pneumonia mata uma criança de menos de 5 anos a cada 39 segundos

A pneumonia, considerada uma "epidemia esquecida", matou no ano passado uma criança de menos de cinco anos a cada 39 segundos, anunciaram o Unicef e outras cinco organizações no dia mundial desta doença respiratória.

"No ano passado, a pneumonia matou mais de 800.000 crianças de menos de cinco anos, uma a cada 39 segundos", afirma um comunicado divulgado pelo Unicef e outras cinco organizações, incluindo a ONG Save the Children.

"A maioria dos falecimentos afeta crianças de menos de dois anos, incluindo 153.000 em seu primeiro mês de vida", indicam as organizações, que fazem um apelo por uma "ação mundial" contra a pneumonia.

A infecção respiratória aguda, que afeta os pulmões, pode ser provocada por bactérias, vírus ou fungos microscópicos.

Em caso de pneumonia, os alvéolos pulmonares ficam cheios de pus e líquido, o que torna a respiração dolorosa e limita a absorção de oxigênio.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pneumonia é responsável por 15% do total de falecimentos de crianças de menos de cinco anos no planeta.

"É uma epidemia mundial esquecida que precisa de uma resposta internacional urgente. Milhões de crianças morrem por falta de vacinas, de antibióticos e de tratamentos de oxigênio", disse Kevin Watkins, da Save the Children.

Mais da metade das mortes de crianças provocadas pela pneumonia se concentram em cinco países: Nigéria (162.000), Índia (127.000), Paquistão (58.000), República Democrática do Congo (40.000) e Etiópia (32.000).

As organizações anunciaram um fórum mundial sobre a pneumonia infantil em janeiro de 2020 em Barcelona (Espanha).