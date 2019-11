Ex-presidente boliviano Evo Morales revela que parte para México

'É doloroso abandonar o país por razões políticas', disse Evo Morales (foto: AFP PHOTO / BOLIVIAN PRESIDENCY / ENZO DE LUCA)

O ex-presidente boliviano Evo Morales informou na noite desta segunda-feira, no Twitter, que está partindo para o México, após renunciar na véspera em meio à pressão da população e dos militares.

O anúncio ocorre após a imprensa local informar que um avião militar mexicano pousou na região central de Cochabamba para levar o ex-presidente ao México, que lhe concedeu asilo.

"Irmãs e irmãos, parto rumo ao México, agradecido pelo desprendimento do governo deste povo irmão que nos deu asilo para proteger nossa vida".

"É doloroso abandonar o país por razões políticas, mas sempre estarei a disposição. Em breve voltarei com mais força e energia", tuitou o ex-presidente indígena por volta das 21H30 local (22H30 Brasília).

"Evo Morales já está no avião do Governo do México enviado para garantir sua transferência segura para nosso país", confirmou o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, no Twitter.