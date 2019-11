Irã enriquece urânio em Fordow e ministros da Europa demonstram preocupação

O Irã levou adiante sua ameaça de enriquecer urânio na base subterrânea de Fordow, afirmou nesta segunda-feira a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A notícia representa o mais sério passo já dado pelo país nesse sentido, conforme o país se afasta do acordo nuclear de 2015.



O Irã adotou uma série de medidas em desafio gradual ao acordo desde julho, em resposta às duras sanções dos Estados Unidos. Teerã busca apoio da Europa para ajudar o país persa economicamente e se contrapor à pressão da Casa Branca. O Irã anunciou na semana passada a retomada do enriquecimento em Fordow. A AIEA afirma que o país por ora possui apenas algumas centenas de centrífugas básicas com o material no local.



O governo iraniano afirma que todas as suas atividades têm fins pacíficos. Nesta segunda-feira, os ministros das Relações Exteriores de Reino Unido, França, Alemanha e da União Europeia afirmaram, após reunião em Paris, que estão "extremamente preocupados" com as ações do Irã em Fordow. A decisão "tem algumas consequências potencialmente sérias em termos de proliferação" nuclear, advertiram. Eles disseram que seguem determinados a preservar o acordo nuclear, mas pediram que o Irã volte a cumprir o que está determinado. Os ministros, contudo, não fizeram nenhuma ameaça direta, embora não tenham descartado recorrer ao mecanismo de disputas em relação ao acordo. Fonte: Dow Jones Newswires.