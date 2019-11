Argentina abriga dois ex-ministros de Morales em embaixada em La Paz

O ex-ministro de Governo Carlos Romero e a ex-ministra do Planejamento Mariana Prado estão refugiados na embaixada da Argentina em La Paz por razões humanitárias, informaram à AFP fontes diplomáticas argentinas.

Além dos dois ex-ministros está refugiado na embaixada argentina um terceiro ex-funcionário, de menor graduação.

Romero e Prado eram até domingo membros do gabinete do então presidente Evo Morales, que renunciou sob pressão militar e violentas manifestações de rua.

"O ministro de Governo quer ir para a Argentina. Ela deseja sair deste cenário", revelou uma das fontes.

A segurança em torno da embaixada argentina será reforçada com policiais. "As pessoas estão passando e atirando pedras", revelou um diplomata.

"A Argentina cumpre sua tradição de hospitalidade em situações de risco pessoal", afirmou outro diplomata.

A oposição questionou Morales a legitimidade do resultado que o reelegeu.

Depois da opinião da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades nas eleições, Morales havia pedido uma nova votação.

A decisão não foi suficiente para aplacar a revolta social e os ataques a funcionários e apoiadores do governo.

As forças armadas exigiram a renúncia de Morales, enquanto as forças de segurança produziram revoltas em diferentes partes do país apoiadas nas ruas por grupos civis oposicionistas.