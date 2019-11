Apoiadores de Evo Morales marcham para La Paz da cidade vizinha de El Alto

Centenas de apoiadores de Evo Morales, que renunciou no domingo à presidência da Bolívia, avançava nesta tarde em direção a La Paz da cidade vizinha de El Alto, em um momento em que o ex-presidente Carlos Mesa denunciava um iminente ataque à sua casa.

A marcha de apoiadores de Morales saiu à tarde de El Alto, reduto do ex-presidente indígena. No centro de La Paz, as poucas lojas abertas se apressaram em fechar as portas.

Mesa, principal rival de Morales nas eleições de 20 de outubro, afirmou no Twitter que uma "multidão violenta se dirige" à sua casa com a intenção de destruí-lo" e pediu ajuda à Polícia.