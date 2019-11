Altos funcionários de Trump resistiram a suas ordens, revela livro de ex-embaixadora

Dois assessores próximos a Donald Trump ignoraram ou resistiram às ordens do presidente dos Estados Unidos, dizendo que estavam tentando "salvar o país", diz a ex-embaixadora na ONU Nikki Haley em um livro que será lançado nesta terça-feira.

De acordo com Haley, Rex Tillerson, ex-secretário de Estado, e John Kelly, ex-chefe de gabinete da Casa Branca, pediram que ela os ajudasse a evitar ordens do presidente, o que ela recusou.

"Eu não pude aceitar que duas figuras-chave de um governo enfraquecessem o presidente", escreveu ela, de acordo com trechos do livro "With All Due Respect", publicado pelo The Washington Post.

Os dois homens, que deixaram o governo Trump em 2018, disseram a ela que "quando resistiram às ordens do presidente, não foi por insubordinação, mas porque estavam tentando salvar o país", conta Haley.

"Eram suas decisões, e não as do presidente, as que eram de maior interesse dos Estados Unidos, disseram. (Que) o presidente não sabia o que estava fazendo", afirma a autora, que assegura que Tillerson disse que pessoas morreriam caso Trump não fosse contido.

Admitindo que nem sempre concordava com as decisões do presidente, Haley acha que os dois funcionários deveriam ter renunciado.

Filha de imigrantes indianos e conhecida pela personalidade forte, Haley deixou seu cargo como embaixadora na ONU no final de 2018, depois de ter sido a mulher mais proeminente no governo.