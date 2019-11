Comunicado do Business Wire :Nordson Industrial Coating Systems

A Nordson Industrial Coating Systems, uma empresa da Nordson (NASDAQ: NDSN) e com liderança em fornecimento de equipamentos para a aplicação precisa de soluções de revestimento industrial, apresenta o Encore® Engage, seu mais novo controlador de revestimento em pó. Esta tecnologia de controlador de revestimento em pó da próxima geração da Nordson promete oferecer um controle intuitivo e sem esforço para aumentar a eficiência e a produtividade ao máximo.

O Encore Engage fornece aos clientes clareza e confiança em todas as etapas do processo de revestimento em pó. "Desde o início, projetamos o Encore Engage pensando nos outros revestidores em pó do mercado e nas opiniões dos clientes e tornando a experiência do usuário a nossa principal prioridade", disse Stephen Lovass, vice-presidente executivo da Nordson Industrial Coating Systems.

Com uma tela sensível ao toque de 15 polegadas fácil de entender, com gráficos modernos e navegação intuitiva por símbolos, o Encore Engage ajuda os operadores a aumentar o conhecimento do processo e a se tornarem especialistas em revestimento em pó. Além disso, um recurso de receita guiada fornece navegação passo a passo com opções predefinidas para ajudar os operadores a criar novas receitas com confiança. Os tutoriais em vídeo e as instruções guiadas fornecem maior visibilidade das principais informações e oferecem suporte adicional para tarefas críticas. Pensado nos operadores do mundo todo, o Encore Engage inclui várias opções de idioma da tela para eliminar suposições e incertezas.

A Nordson tem um histórico de 65 anos de inovação para ajudar os clientes a se tornarem mais competitivos e a produzir melhores produtos. O Encore Engage é mais um exemplo dessa inovação, conectando-se à plataforma inteligente conectada Nordson Wisdom?, uma solução IIoT que traz os clientes de revestimento em pó para a era da Indústria 4.0. O Encore Engage e a plataforma inteligente conectada Wisdom combinam o hardware, os controles, a experiência em aplicativos e o suporte de campo comprovados da Nordson para ajudar os clientes a melhorar seu processo de fabricação.

Lovass comentou: "Nosso controlador Encore Engage capacita os operadores de revestimento em pó a se tornarem especialistas no que fazem. Decidimos dar aos revestidores em pó não apenas um controlador agradável de usar, mas também uma ferramenta que promove a confiança na hora de realizar um trabalho".

Para obter mais informações sobre o controlador de aplicação de pó Encore Engage, acesse www.nordsoncoating.com/engage.

Demonstração do Encore Engage na FABTECH 2019, estande B13018

Sobre a Nordson Industrial Coating Systems

A Nordson Industrial Coating Systems (ICS) projeta e fabrica equipamentos de precisão para a aplicação e cura de pós, tintas, líquidos, adesivos e selantes. A ICS possui instalações de laboratório e fabricação na América do Norte, Europa e Ásia para apoiar nossa base global de clientes em uma ampla gama de mercados, incluindo automotivo, aeroespacial, equipamentos eletrônicos, agricultura e construção, eletrodomésticos, móveis, bebidas e outros setores. Nordson ICS, Desempenho por Design. Para saber mais, acesse www.nordson.com/industrial-coating-systems.

Sobre a Nordson Corporation

A Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) projeta, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados usados para a dispensação e processamento de precisão de adesivos, revestimentos, polímeros e plásticos, selantes, biomateriais e outros materiais e para o gerenciamento de fluidos, teste e inspeção, cura por UV e tratamento de superfície do plasma, tudo apoiado pela experiência em aplicações e vendas e serviços globais diretos. A Nordson presta serviços a uma grande variedade de mercados finais não duráveis, duráveis e tecnológicos, incluindo embalagens, não tecidos, equipamentos eletrônicos, equipamentos médicos, eletrodomésticos, energia, transporte, construção e montagem e acabamento geral de produtos. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio (EUA), a empresa possui escritórios de operações e suporte em mais de 30 países.

