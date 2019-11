Turquia deporta americano do EI e expulsará alemães e franceses

A Turquia deportou nesta segunda-feira um americano membro do grupo extremista Estado Islâmico (EI) e pretende expulsar sete jihadistas alemães na quinta-feira e 11 franceses, anunciou o porta-voz do ministério do Interior.

"Um terrorista estrangeiro, americano, foi deportado da Turquia", afirmou Ismail Catakli, sem informar para qual país foi expulso.

"Outros sete terroristas estrangeiros, de origem alemã, serão deportados na quinta-feira", informou Catakli em declarações publicadas pela agência pública Anadolu.

"Estão em curso os trâmites para a expulsão de 11 combatentes de origem francesa", completou o porta-voz.

Na sexta-feira, o ministro turco do Interior, Süleyman Soylu, anunciou que as expulsões de jihadistas estrangeiros começariam nesta segunda-feira.

"Eu digo a vocês que vamos enviá-los. Começaremos a partir de segunda-feira", declarou Soylu.

"Não há necessidade de correr de um lado para outro. Nós vamos enviar os membros do Estado Islâmico. Eles são seus, façam o que quiserem", acrescentou o ministro.

Nas últimas semanas, desde sua intervenção na Síria para lutar contra as Unidades de Proteção Popular (YPG), milícia dos curdos da Síria, a Turquia foi acusada por países ocidentais de enfraquecer a luta contra o EI.

Na sexta-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que o país havia capturado 287 pessoas que, aproveitando a ofensiva de Ancara, fugiram das prisões nas quais os curdos mantinham como prisioneiros os integrantes do EI.