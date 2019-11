Diretora de canal russo pró-Kremlin oferece trabalho a Evo Morales

A diretora da RT, a emissora de televisão apoiada pelo Kremlin, ofereceu nesta segunda-feira um trabalho como apresentador a Evo Morales, que renunciou no domingo à presidência da Bolívia.

"Ofereço a Morales um interessante trabalho como apresentador em espanhol da RT", anunciou Margarita Simonyan no aplicativo de mensagens Telegram.

O ex-presidente equatoriano Rafael Correa apresenta há um ano um programa de entrevistas políticas no canal em espanhol da RT, recordou Simonyan.

"Você nunca sabe o que o futuro nos reserva", declarou a diretora.

Morales, 60 anos, o presidente latino-americano que estava há mais tempo no poder, renunciou no domingo em um cenário de protestos violentos, depois de perder o apoio do exército e da polícia.

RT, canal antes conhecido como Russia Today, foi criado pelo Kremlin para apresentar o ponto de vista de Moscou sobre os assuntos internacionais.

A emissora já recebeu convidados polêmicos, incluindo o fundador do WikiLeaks, Julian Assange.

O canal já recebeu várias advertências das agências reguladoras do setor audiovisual na Grã-Bretanha por suas coberturas tendenciosas sobre as crises na Síria ou Ucrânia.