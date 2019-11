Americano do grupo Estado Islâmico deportado pela Turquia

A Turquia deportou nesta segunda-feira um americano membro do grupo extremista Estado Islâmico (EI) e pretende expulsar sete jihadistas alemães na quinta-feira, anunciou o porta-voz do ministério do Interior.

"Um terrorista estrangeiro, americano, foi deportado da Turquia", afirmou Ismail Catakli, de acordo com agência pública Anadolu.

O porta-voz não informou para qual país o americano foi expulso. Ao mesmo tempo, ele anunciou que sete "terroristas estrangeiros, de origem alemã, serão deportados na quinta-feira.