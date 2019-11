Polícia boliviana detém presidente do tribunal eleitoral por ordem do Ministério Público

A polícia deteve neste domingo a presidente do Tribunal Eleitoral da Bolívia, María Eugenia Choque, por ordem do Ministério Público, que investiga as irregularidades nas eleições de 20 de outubro, informou o comandante geral, Vladimir Yuri Calderón.

"Queremos anunciar que, graças a um trabalho minucioso da polícia boliviana, se conseguiu a detenção da presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, María Eugenia Choque", disse Calderón em coletiva de imprensa, horas depois de o presidente Evo Morales renunciar.