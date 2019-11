Opositor Camacho entrega carta de renúncia de Morales na sede do governo em La Paz

O líder regional opositor boliviano Luis Fernando Camacho entregou neste domingo na sede de governo de La Paz uma carta de renúncia que pretende que o presidente Evo Morales assine e uma Bíblia, conforme havia prometido.

Acompanhado por uma multidão, Camacho entrou na sede de governo da Praça Murillo junto com o dirigente cívico de Potosí (sul) Marco Pumari, onde simbolicamente entregou a carta de renúncia para Morales e um exemplar da Bíblia.

Camacho, líder do Comitê Cívico Pro Santa Cruz (leste), e Pumari, e o advogado Eduardo León, se ajoelharam diante de um imenso escudo boliviano no meio de um corredor da casa do governo, onde depositaram a carta e a Bíblia, de acordo com uma foto divulgada nas redes sociais.

"Não vou com armas, vou com minha fé e minha esperança; com uma Bíblia na minha mão direita e sua carta de renúncia na minha mão esquerda", disse ele em um grande comício na segunda-feira passada na cidade de Santa Cruz, reduto da oposição.

Camacho disse que quer que Deus volte à sede do governo, pois foi retirado pelo presidente de esquerda.