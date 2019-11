A Ucrânia e os separatistas pró-russos começaram neste sábado a retirada de suas tropas de um setor-chave da linha de frente, situado ao leste do país, anunciou o exército ucraniano.

"A retirada das tropas e do armamento começou" entre os povoados de Petrivske e Bogdanivka, declarou a jornalistas o responsável do exército Bogdan Bondar. Esta retirada é o passo anterior a uma cúpula internacional destinada a relançar o processo de paz no leste da Ucrânia.