Esquerda latino-americana comemora liberdade de Lula

Líderes da esquerda nas Américas comemoraram nesta sexta-feira (8) a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que deixou o cárcere após um ano e meio de prisão na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

O ex-presidente uruguaio José Mujica (2010-2015), eleito senador pela governista Frente Ampla, disse ao telejornal Subrayado, do Canal 10, de Buenos Aires, que este "é um dia de festa para o Brasil" e anunciou que "é muito possível que vá ver Lula" depois do segundo turno das eleições presidenciais em seu país, no próximo 24 de novembro.

Em Havana, o ministério das Relações Exteriores celebrou a libertação de Lula, após "580 dias de injusta prisão".

"O povo de Cuba celebra a liberdade de Lula, após 580 dias de injusta prisão. #LulaLivre", tuitou a chancelaria cubana, enquanto o jornal oficial Granma destacou que, ao deixar a prisão, o líder histórico da esquerda "agradeceu a todas as pessoas que lutaram por sua liberdade".

O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, comentou que a soltura do ex-presidente "é um avanço, mas a luta por sua libertação deverá continuar até que se faça justiça".

"Lula é inocente, vítima de uma feroz perseguição política", acrescentou Rodríguez no Twitter.

Mais cedo, o pré-candidato democrata à Casa Branca Bernie Sanders celebrou a notícia, lembrando no Twitter que durante sua Presidência, Lula "fez mais que ninguém para reduzir a pobreza e defender os trabalhadores".

O peronista de centro-esquerda Alberto Fernández, presidente eleito da Argentina, também interpretou a prisão de Lula como uma perseguição e destacou a fortaleza do ex-presidente.

"É comovente a força de Lula para enfrentar esta perseguição (essa é a única definição que cabe ao processo judicial arbitrário ao qual foi submetido). Sua integridade demonstra não apenas o compromisso, mas a imensidão desse homem. Viva Lula livre", escreveu Fernández em sua conta no Twitter .

Fernández assumirá a presidência em 10 de dezembro, e o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que não irá à cerimônia de posse.

Companheira de chapa de Fernández, a ex-presidente Cristina Kirchner também comemorou a soltura de Lula.

"Acaba hoje uma das maiores aberrações do 'Lawfare' na América Latina: a privação ilegítima da liberdade do ex-Presidente da República Federativa do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. #LulaLivre", escreveu Kirchner no Twitter.

A vice-presidente eleita Kirchner tem oito processos abertos por supostos atos de corrupção durante seus mandatos de 2007 a 2015.

De Buenos Aires, onde participa de uma conferência do Grupo de Puebla, a ex-presidente Dilma Rousseff, tuitou: "Nós não vamos parar aqui. Queremos que sua inocência seja reconhecida".

Em Caracas, o presidente Nicolás Maduro também comemorou a notícia da libertação de Lula - um aliado-chave de seu falecido antecessor e mentor, Hugo Chávez - com um pronunciamento em rede nacional.

"O povo venezuelano está feliz e saúda a liberdade do irmão Lula. Viva o Brasil!, Viva Lula!, Viva a união da nossa América!", declarou Maduro em discurso transmitido pelo sistema de rádio e televisão, com a exibição de imagens da soltura de Lula em Curitiba.

Em Manágua, o presidente nicaraguense, Daniel Ortega, celebrou ver "Lula saindo com esta vitalidade, fortaleza, coragem e espírito, que não perdeu apesar da prisão e da injustiça cometida com ele".

Embora o governo equatoriano de Lenín Moreno não tenha se manifestado, seu ex-aliado, o ex-presidente Rafael Correa escreveu que Lula é "exemplo e inspiração para todos nós".

"Os dias dos traidores estão contados. Até a vitória sempre!", emendou Correa. O ex-chanceler Ricardo Patiño, auto-exilado no México e foragido da Justiça equatoriana, que o acusa de incitar a rebelião que sacudiu o país recentemente, publicou: "saudamos a libertação de Lula, líder indiscutível do Brasil e da América Latina. #LulaLivreAgora".