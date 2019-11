Para presidente eleita da Comissão Europeia, Brexit fortaleceu UE

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, avaliou nesta sexta-feira (8) que a "comoção sobre o Brexit" fortaleceu a União Europeia (UE).

"Tão paradoxalmente quanto possa parecer, a comoção sobre o Brexit fortaleceu nossa união. Pois não só mostra o que significa abandonar a UE, mas também o que cada país ganha fazendo parte da UE", afirmou a alemã em Berlim, na véspera das comemorações pelos 30 anos da queda do Muro de Berlim.

"A experiência do Brexit lembrou a muitos que duvidavam da UE" os benefícios que poderiam tirar desta aliança, insistiu a ex-ministra da Defesa do governo de Angela Merkel.

"Tão diferentes quanto somos, os 27 países da UE estamos juntos nas negociações sobre o Brexit", disse.

As dificuldades atuais sobre as condições para que o Reino Unido saia da União Europeia paralisam e dividem o território britânico desde o referendo de 2016. O Brexit foi adiado em até três ocasiões.

Em 12 de dezembro, serão celebradas eleições antecipadas no Reino Unido, com uma saída que está prevista agora para o final de janeiro.

As negociações se depararam frequentemente com a questão da fronteira entre a Irlanda e o Reino Unido, antes de chegar finalmente a um compromisso. Este, no entanto, não foi referendado pelo Parlamento britânico.