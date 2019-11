Policiais se amotinam na Bolívia contra repressão a opositores

Uma unidade da tropa de choque da Polícia de uma região central da Bolívia se amotinou nesta sexta-feira (8) contra o comandante da corporação, a quem acusam de ordenar a repressão contra manifestantes da oposição que pedem a renúncia do presidente Evo Morales.

"Estamos amotinados", disse, lacônico, um policial, com o rosto coberto a jornalistas no quartel-general da Unidade Tática de Operações Policiais de Cochabamba (centro do país).

"Vamos estar com o povo, não com os generais", disse outro, que tampouco se identificou.