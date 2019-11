Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) lançou seu Relatório de Responsabilidade Corporativa do Ano Fiscal de 2019 (Relatório CR).

O relatório, intitulado "Inspirado pela Beleza, Impulsionado por Nossos Valores", destaca o progresso e o compromisso da empresa em fortalecer os esforços nas principais áreas de cidadania e sustentabilidade bem como destaca os principais marcos que demonstram a liderança do setor nas práticas de inclusão e diversidade (I&D;). "À medida que continuamos cumprindo nossa promessa de criar produtos e experiências mais amados do mundo, acreditamos que a incorporação da cidadania e da sustentabilidade em nossos negócios reflete o valor que atribuímos ao crescimento sustentável a longo prazo", disse Fabrizio Freda, Presidente e Diretor Executivo da The Estée Lauder Companies Inc. "Este ano, demos importantes passos para integrar formalmente estes princípios de longa data em nossa estratégia e em todo o negócio."

A empresa se esforça continuamente para aumentar a transparência e a profundidade de sua divulgação de cidadania e sustentabilidade para melhor atender às expectativas dos principais interessados, incluindo consumidores, investidores e funcionários. O relatório aplica as normas da 'Global Reporting Initiative' (GRI) internacionalmente reconhecidas a nível de "Núcleo em Acordo", além de se alinhar geralmente s recomendações de divulgação do 'Sustainability Accounting Standards Board' (SASB).

"Creditamos o sucesso da The Estée Lauder Companies no mundo dinâmico e em ritmo acelerado da beleza de prestígio à paixão e dedicação de nossos funcionários, à visão de nossos líderes e à força de nossas amadas marcas", disse William P. Lauder, Presidente Executivo da The Estée Lauder Companies Inc. "Estamos ansiosos em construir juntos um futuro bonito e sustentável."

Destaques do Relatório CR

Energia e Emissões:A empresa está no caminho certo de cumprir suas metas de sustentabilidade ambiental em alcançar a meta Zero Líquido em emissões de dióxido de carbono e fornecer 100% de energia renovável (RE100) até o fim de 20201. Parte integrante do progresso em 2019 foi a implantação contínua de um portfólio de projetos que reflete todo o escopo das estratégias de mitigação das mudanças climáticas, incluindo energia solar, energia eólica e muito mais. Investimentos recentes em apoio à meta Zero Líquido incluem a instalação de um painel solar montado no solo de 1,4 MW no campus de Melville da empresa em Nova York. Este local foi projetado para produzir mais de 1.800 MWh de energia solar ao ano a partir de mais de 3.300 painéis, devendo compensar o lançamento de 1.300 toneladas de CO2 na atmosfera anualmente.

Fornecimento Responsável:Em linha com sua meta de 2025 de abordar questões que possam haver em cadeias de suprimentos complexas, a empresa revisou e priorizou mais de 4.000 ingredientes considerados sensíveis sob uma perspectiva de fornecimento responsável e começou a desenvolver e implementar biodiversidade e planos de ação social. No ano fiscal de 2019, a empresa implementou um novo processo para monitorar o desempenho de fornecedores existentes por meio da ferramenta EcoVadis, se tornando a primeira empresa de beleza de prestígio a financiar o HERproject - um programa destinado a liberar todo o potencial das mulheres nas cadeias de suprimentos globais.

Impacto Social:Em 2019, a empresa estabeleceu sua meta de impactar o bem-estar de 10 milhões de pessoas em todo o mundo por meio de programas e subsídios com foco em saúde, educação e meio ambiente. Quando a empresa comemorou o 25º aniversário do Fundo M·A·C VIVA GLAM (o maior financiador corporativo de HIV/AIDS fora da indústria farmacêutica), as doações fiscais de 2018 do fundo impactaram positivamente mais de 12 milhões de pessoas. Além disto, mais de US$ 10,3 milhões foram arrecadados a nível mundial via 'Campanha de Câncer de Mama' para apoiar pesquisas vitais, educação e serviços médicos alinhados à sua missão de criar um mundo livre de câncer de mama.

A Fundação de Caridade Estée Lauder (a Fundação) continuou seus esforços para apoiar a educação de meninas em todo o mundo, especialmente para oferecer às meninas em todo o mundo treinamento acadêmico, habilidades para a vida e confiança para prosperar em suas comunidades. Por exemplo, a Fundação continuou seu apoio à "Escola de Liderança para Jovens Mulheres" da Rede de Liderança Estudantil (TYWLS) de East Harlem, Nova York, e recentemente apoiou a expansão do modelo para Los Angeles, Califórnia. No ano passado, 100% dos idosos graduados da TYWLS foram aceitos na faculdade.

Além das iniciativas de impacto social a nível corporativo, uma série de marcas no portfólio da empresa buscou vários programas de causas no ano fiscal de 20192.

Inclusão e Diversidade: Os esforços da empresa em inclusão e diversidade (I&D;) continuaram no ano fiscal de 2019. A Campanha de Direitos Humanos (HRC) reconheceu a empresa como o "Melhor Lugar para Trabalhar pela Igualdade LGBTQ", após uma pontuação perfeita de 100% no Índice de Igualdade Corporativa de 2019 da HRC3. Além disto, a empresa recebeu vários reconhecimentos notáveis da mídia:

-- Nomeada "Empresa Empregadora Nº 1 de Mulheres em 2019" pela Forbes (julho de 2019)

-- Reconhecida como "Melhor Empresa Empregadora em Diversidade de 2019" pela Forbes

-- Nomeada ao Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero de 2019 pelo segundo ano consecutivo

A empresa trabalhou de modo proativo para atrair um conjunto mais diversificado de talentos, contratando um recrutador dedicado para se concentrar em talentos diversos e participando de feiras de carreiras nas faculdades e universidades historicamente negras dos EUA. Além disto, esforços significativos foram feitos internamente para celebrar e capacitar vários grupos de funcionários mediante seus 30 grupos de recursos para funcionários.

Envolvimento dos Funcionarios: Os funcionários da empresa são a chave para alcançar suas metas de sustentabilidade e impacto social. No ano fiscal de 2019, a empresa se comprometeu a fornecer acesso a treinamento básico de sustentabilidade e impacto social em todos os níveis da organização até o fim de 2020. A empresa também está no direção de cumprir sua meta de 2025 de envolver 50% dos funcionários elegíveis em programas de voluntariado regional, de marca ou local, como o 'ELC Good Works', a Campanha de Câncer de Mama e o programa de Voluntariado Global da M·A·C.

O Relatório CR deste ano demonstra como o progresso da empresa rumo a suas metas tem um impacto positivo na sociedade e no planeta. Nancy Mahon, Vice-Presidente Sênior de Cidadania Corporativa Global e Sustentabilidade da The Estée Lauder Companies Inc., declarou: "Este ano, aceleramos programas e iniciativas nos níveis corporativo e de marca, e ganhamos reconhecimento por estes esforços. Como uma empresa familiar, com um profundo compromisso com os valores e a retribuição, estamos orgulhosos em continuar nosso trabalho de criar um negócio que tenha impacto social, inclusão e sustentabilidade em sua essência. Foi um ano excelente."

Leia o Relatório de Responsabilidade Corporativa do Ano Fiscal de 2019 da The Estée Lauder Companies

NOTA DE ADVERTÊNCIA RELATIVA À INFORMAÇÃO DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE

Este comunicado à imprensa contém informações sobre nossos objetivos e esforços de cidadania e sustentabilidade. Isto envolve certos riscos e incertezas, como mudanças em nossos negócios (por exemplo, aquisições, desinvestimentos ou novos locais de fabricação ou distribuição), os padrões pelos quais a conquista é medida, as premissas subjacentes a um objetivo específico e nossa capacidade de relatar com precisão informações específicas. Os resultados reais podem diferir de nossas metas declaradas ou dos resultados que esperamos. Também podemos mudar ou decidir não perseguir certos objetivos ou iniciativas. Além disto, os padrões pelos quais são medidos os esforços de cidadania e sustentabilidade bem como assuntos relacionados, estão se desenvolvendo e evoluindo, sendo que certas áreas estão sujeitas a suposições. Os padrões e premissas podem mudar com o tempo. Além disto, as declarações feitas sobre nossa empresa, negócios ou esforços podem não se aplicar a todas as unidades de negócios (por exemplo, aquelas que foram adquiridas recentemente). Não assumimos nenhuma responsabilidade em atualizar as informações contidas neste relatório ou em continuar a relatar qualquer informação.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes e comerciantes do mundo em produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e tratamento de cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA e Too Faced.

_____________________1 Para nossas metas de cidadania e sustentabilidade, até 20XX significa até o fim do ano civil 20XX.2 Para obter mais informações sobre iniciativas de impacto social e sustentabilidade impulsionadas pela marca no ano fiscal de 2019, consulte as seguintes seções do Relatório de Responsabilidade Corporativa de 2019:Fornecimento Responsável; Responsabilidade pelo Produto; Cidadania.3 2019 foi o segundo ano consecutivo da The Estée Lauder Companies com uma pontuação perfeita e a décima vez no geral em que alcançamos 100% nos 17 anos em que a HRC realiza suas pesquisas.

