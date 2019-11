Fortuna de bilionários parou de crescer em 2018, diz estudo

Os bilionários não escaparam das correções das bolsas de valores em 2018, de acordo com um estudo publicado nesta sexta-feira (8) pelo banco suíço UBS, já que a expansão de sua fortuna registrou uma pausa após cinco anos de forte crescimento.

No ano passado, a fortuna acumulada de bilionários foi de cerca de 8,5 trilhões de dólares, segundo estimativas do banco suíço, ou seja, 388 bilhões de dólares a menos do que em 2017, o que equivale a uma redução de 4,3% em um ano.

De acordo com este estudo realizado pelo maior banco suíço com a empresa de auditoria e consultoria PWC, essa queda foi notável na região da Ásia-Pacífico. A fortuna de bilionários no final de 2018 foi estimada em 2,49 trilhões de dólares, ou seja, 217 bilhões a menos que no ano anterior.

A região tinha 60 bilionários a menos que em 2017, reduzindo seu número para 754. Cerca de 160 pessoas deixaram a lista de bilionários e 110 pessoas entraram.

Na Europa, na África e no Oriente Médio, a fortuna acumulada de bilionários foi estimada em 2,4 trilhões de dólares.

Só a América registrou leve aumento, com uma fortuna estimada em 3,63 trilhões de dólares, o que representa um aumento de 4,4 bilhões, ou seja, 0,1%, impulsionado principalmente pelos gigantes da tecnologia.

"O boom bilionário nos últimos cinco anos sofreu uma correção natural", com os efeitos de mudanças e oscilações nas bolsas de valores devido à incerteza geopolítica", disse Josef Stadler, diretor de gerenciamento de fortunas do UBS para Clientes ultrarricos.