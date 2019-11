LVMH pode aumentar oferta para adquirir Tiffany

A gigante do luxo francesa LVMH não descarta aumentar sua oferta inicial de 14,5 bilhões de dólares para adquirir a joalheria americana Tiffany, indicaram nesta sexta-feira à AFP fontes próximas da negociação.

A francesa anunciou no fim de outubro sua oferta para comprar Tiffany, mas as negociações estão estagnadas porque a LVMH não quer pagar mais e a empresa americana considera que vale mais do que o grupo de luxo está oferecendo.

As duas empresas retomaram os diálogos nesta semana, após o conselho administrativo da Tiffany pedir para a LVMH refazer sua primeira proposta, segundo fontes anônimas.

O grupo francês, dono das marcas Louis Vuitton e Dior, provavelmente fará uma nova oferta, disseram essas fontes.

Outra fonte disse, no entanto, que é improvável que a nova oferta corresponda ao que a Tiffany pede: entre 135 e 140 dólares por ação. A LVMH propôs 120.

Contactada pela AFP, a LVMH se recusou a comentar esta notícia.