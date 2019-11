Embaixador da Itália culpa imprensa internacional por imagem negativa do Brasil

O embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini, responsabilizou nesta sexta-feira, 8, a imprensa internacional pela imagem negativa do Brasil que tem chegado no exterior. De acordo com o diplomata, os correspondentes estrangeiros no Brasil têm dado mais espaço para temas outros que não dizem respeito às mudanças pelas quais têm passado a economia brasileira.



Bernardini fez a crítica ao agradecer o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, por ter aceitado convite para um café com empresários italianos no País. De acordo com o embaixador, encontros como o de hoje com Campos Neto - já teve um com o ministro da Economia, Paulo Guedes - são importantes para que as ações do governo cheguem aos investidores por fontes oficiais.



"A economia brasileira tem passado por mudanças na economia e a imprensa internacional prefere falar de outros temas", disse Bernardini, para quem os empresários italianos seguem interessados em manter as boas relações com o Brasil e a investir no País. A Itália foi o país que mais investiu no Brasil nos últimos dois anos com a Enel no setor de energia elétrica e a Fiat, no setor automobilístico.