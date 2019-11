Irã derruba drone 'não identificado' perto da costa do Golfo

O Exército iraniano derrubou nesta sexta-feira (8) um drone "não identificado" na região de Bandar-é Mahchahr, um porto do sudoeste do Irã, na costa do Golfo - informou a agência de notícias iraniana Isna.

A agência da televisão estatal Irinews divulgou um vídeo curto, apresentado como sendo a interceptação deste aparelho sem piloto, por parte de uma bateria de mísseis iraniano.

De seis segundos de duração, a sequência mostra a trajetória luminosa de um foguete antes de uma explosão a baixa altitude.

A defesa antiaérea agiu "em reação à violação do nosso espaço aéreo por um drone infiltrado", indicou a Iribnews, citando o comandante em chefe da defesa antiaérea, general de brigada Aliréza Sabahi Fard.

"O drone foi abatido antes de alcançar lugares sensíveis, graças à grande vigilância do nosso sistema unificado de defesa antiaérea", afirmou este oficial.

Uma das primeiras a publicar a informação, a agência Tasnim não excluiu que o equipamento derrubado possa ser um modelo iraniano atingido durante um exercício noturno destinado a testar sistemas de mísseis.

"A defesa antiaérea foi ativada e destruiu esse dispositivo que sobrevoou Bandar-é Mahchahr", relatou a Isna, por sua vez, sem dar mais detalhes.

O aparelho foi derrubado com a ajuda de um sistema de mísseis Mersad, quando sobrevoava o território iraniano, confirmou a agência Tasnim, ligada aos ultraconservadores.

A Tasnim cita o governador do Khuzistão, Gholamreza Chariati, e acrescenta que os restos do aparelho, caídos em uma zona de pântanos, foram "encontrados pelas Forças Armadas" e estavam sendo investigados.

Segundo a Irna, a agência oficial iraniana, o governador considerou que o "drone desconhecido" pertencia, "sem dúvida alguma, a um país estrangeiro".

- Tensão crescente

Em 20 de junho, o Irã abateu um aparelho americano na área do Estreito de Ormuz, que Teerã disse ter "violado o espaço aéreo iraniano".

Washington reconheceu que havia perdido um drone, mas afirmou que o dispositivo estava no espaço aéreo internacional.

A tensão entre Estados Unidos e Irã está aumentando nos últimos meses, em meio à escalada militar no Golfo e em função do programa nuclear iraniano.

Na quinta-feira (8), Washington, que abandonou unilateralmente o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, pediu à comunidade internacional que tome medidas firmes para pressionar Teerã, após sua decisão de retomar o enriquecimento de urânio.

Segundo este acordo, de 2015, o Irã aceitou reduzir drasticamente suas atividades nucleares, garantindo que têm vocação civil. Em troca, seriam suspensas as sanções internacionais que asfixiavam a economia da República Islâmica.