Michael Bloomberg, ex-prefeito de NY, pode concorrer à presidência em 2020

O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg considera concorrer à indicação do Partido Democrata à presidência em 2020 por avaliar que Joe Biden é muito moderado e Bernie Sanders e Elizabeth Warren muito à esquerda, informou ontem a imprensa americana.



"Mike está cada vez mais preocupado com o fato de os atuais candidatos não estarem bem posicionados" para derrotar Donald Trump, disse Howard Wolfson, seu conselheiro de longa data.



O presidente e fundador da agência de notícias econômicas que leva seu nome anunciou em março que não participaria das primárias democratas. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.