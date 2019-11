O exército iraniano derrubou nesta sexta-feira um drone "não identificado" na região de Bandar-é Mahchahr, um porto do sudoeste do Irã, na costa do Golfo, informou a agência iraniana Isna.

O aparelho foi derrubado com a ajuda de um sistema de mísseis Mersad quando sobrevoava o território iraniano, afirmou a agência Tasnim, ligada aos ultraconservadores.

"A defesa antiaérea foi ativada e destruiu esse dispositivo que sobrevoou Bandar-é Mahchahr", disse Isna em seu texto.

A agência não forneceu mais detalhes.

Em 20 de junho, o Irã abateu um aparelho americano na área do Estreito de Ormuz, que Teerã disse ter "violado o espaço aéreo iraniano".

Washington reconheceu que havia perdido um drone, mas afirmou que o dispositivo estava no espaço aéreo internacional.

A tensão entre os Estados Unidos e o Irã está aumentando nos últimos meses, dentro da escalada militar no Golfo e pelo programa nuclear iraniano.

Na quinta-feira, Washington, que abandonou unilateralmente o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, pediu à comunidade internacional que tome medidas firmes para pressionar Teerã após sua decisão de retomar o enriquecimento de urânio.